Канцлер Германии рассказал, как перед войной заверил Путина, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до начала российского вторжения в Украину он пообещал президенту России Владимиру Путину, что Украина в ближайшие десятилетия не станет членом НАТО, пишет Die Welt.

«НАТО никогда не было угрозой для России», — сказал Шольц. По его словам, во время беседы с Путиным он заверил российского президента по поводу членства Украины: «Этого не произойдет в ближайшие 30 лет». Канцлер Германии отверг обвинения в том, что страны НАТО до войны «не заботились об интересах безопасности России».

По словам Шольца, Путин не хочет принимать либеральные и открытые общества в Европе и начал войну по «совершенно абсурдным причинам» — например, он говорил канцлеру, что Украина и Беларусь не должны существовать как отдельные государства.

Шольц не уточнил, когда состоялся его разговор с Путиным. До начала войны они говорили 21 декабря 2021 года.

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