Чемпион НБА Деннис Родман решил поехать в Москву, чтобы освободить Бриттни Грайнер. Источник в Белом доме заявил, что это лишь навредит

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Американский баскетболист, пятикратный чемпион НБА Деннис Родман заявил, что намерен отправиться в Москву, чтобы содействовать освобождению баскетболистки Бриттни Грайнер, которую осудили в РФ на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков.

«Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. Я попробую поехать на этой неделе», — заявил он NBC News. Баскетболист отметил, что хорошо знает президента РФ Владимира Путина.

Родман не уточнил, кто именно дал ему разрешение поехать в Россию.

Анонимный представитель Белого дома заявил NBC News, что Родман может скорее навредить попыткам освободить американку. По его словам, любой отход от переговоров по существующим каналам, вероятно, усложнит и затормозит процесс.

США и Россия ведут переговоры об обмене Бриттни Грайнер и другого осужденного в России американца Пола Уилана на россиян, которые находятся в американских тюрьмах.

61-летний Деннис Родман ранее бывал в России и встречался с Путиным. В 2014 году он говорил, что считает президента РФ «классным». Родман считается другом лидера КНДР Ким Чен Ына; американец Кеннет Бе, который провел под стражей в Северной Корее более двух лет, благодарил его за помощь в своем освобождении.

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