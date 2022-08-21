В Кропивницком нашли мертвым главу СБУ по Кировоградской области

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В Кропивницком нашли мертвым начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александра Наконечного. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По словам источника издания, тело Наконечного с огнестрельным ранением обнаружили вечером 20 августа. «Обозреватель» со ссылкой на свои источники пишет, что мертвого чиновника нашла супруга. По предварительным данным, Наконечный мог покончить с собой.

В пресс-службе СБУ заявили, что изучают все обстоятельства произошедшего. Ведомство пообещало сообщить подробности после того, как соберет всю информация о смерти Наконечного.

Александр Наконечный занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с января 2021 года. До этого он работал в отделе контрразведки и подразделении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Киевского управления СБУ.

В июле и августе в СБУ произошли перестановки. Сначала был отстранен от должности и уволен глава ведомства Иван Баканов. Затем сменилось руководство управлений СБУ в нескольких областях страны.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял отстранение Баканова тем, что в Украине возбудили сотни уголовных дел по статьям о госизмене и «коллаборационной деятельности» в отношении работников правоохранительных органов.

Об увольнении Баканова

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Об увольнении Баканова

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