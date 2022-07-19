Верховная рада уволила главу СБУ Ивана Баканова

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Верховная рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. 265 депутатов поддержали это решение, сообщает украинский телеграм-канал «Политика Страны».

Указ об отстранении главы СБУ президент Украины Владимир Зеленский подписал 17 июля.

Телеграм-канал СБУ опубликовал обращение Ивана Баканова о результатах его работы на посту главы службы. В нем Баканов отметил свои основные достижения.

Имелись ли когда-нибудь более масштабные и массовые разоблачения враждебных агентов в различных государственных органах, чем за последние годы? Кто именно системно взялся за пророссийские партии и начал противодействовать вражеской пропаганде?

Баканов заявил, что «враг стремился захватить Киев и страну за три дня. И серьезную ставку делал на собственные агентурные сети, которые должны проявиться в начале полномасштабного вторжения». Он отметил, что именно благодаря работе спецслужбы этого удалось избежать.

Владимир Зеленский также подписал указ об увольнении заместителя председателя Службы безопасности Украины Владимира Горбенко и пяти глав областных управлений СБУ — в Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской и Полтавской областях.