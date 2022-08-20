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В соцсетях политика Алексея Навального 20 августа от его имени был опубликован пост, посвященный второй годовщине его отравления.

«Второй раз отмечаю свой второй день рождения. День, когда меня убивали, а я почему-то не убился», — отметил Навальный.

Навальный напомнил, что до сих пор по факту отравления не было возбуждено уголовного дела, хотя еще в декабре 2020 года было опубликовано расследование, установившее личности почти всех отравителей. «Никто из группы эфэсбэшников не привлечен к ответственности. Кроме, разве что, Константина Кудрявцева — незадачливого химика, рассказавшего мне по телефону подробности покушения. Он пропал, и похоже, что его просто самого убили», — отметил политик.

Навальный также выразил мнение, что Кремль «поймал такую огорчуху» из-за неудачного отравления, что его посадили «сначала на 3,5 года, а потом и на девять лет».

20 августа 2020 года Навальному стало плохо в самолете Томск — Москва. Политика доставили в больницу в Омске, откуда через два дня в состоянии комы вывезли в Германию, после чего он месяц провел в берлинской клинике. Власти Германии заявили, что его отравили веществом из группы «Новичок».

В декабре 2020 года и выпустили расследование, в котором говорилось, что за отравлением стоит группа сотрудников ФСБ. Позже Навальный позвонил одному из них, и тот фактически признал свое участие в операции по отравлению.

Власти России отрицали любую причастность к отравлению. Президент России Владимир Путин заявил, что «если бы [власти] хотели [убить Навального], то довели бы дело до конца».