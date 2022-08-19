Жители России в июне вывели за рубеж максимальный с 2018 года объем валюты

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В июне 2022 года россияне разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом валюту на 266,1 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ РФ.

В долларовом выражении (при среднем курсе 57,2 рубля за доллар) это 4,7 миллиарда, что можно считать рекордом как минимум с 2018 года, за все время публикации такой статистики ЦБ.

По сравнению с маем объем операций с банками-нерезидентами увеличился более чем втрое, отмечает РБК. Предыдущий пик переводов валюты из России за рубеж был в феврале, тогда в иностранные банки россияне перечислили 4,3 миллиарда рублей.

По мнению управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина, рост переводов на счета и депозиты за рубежом вызван двумя причинами.

Во-первых, на внутреннем рынке очень большой профицит иностранной валюты в безналичной форме, и в связи с этим условия размещения долларов и евро стали некомфортны. А во-вторых, в этой ситуации Банк России достаточно активно смягчал ограничения по переводам за рубеж на свои счета, которые вводились в начале кризиса.

Всего в зарубежных банках жители РФ, по данным Банка России, на 1 июля хранили в банках за рубежом 2,29 триллиона рублей, или 44,7 миллиарда долларов с учетом курса на отчетную дату.

Власти РФ через несколько дней после вторжения российских войск в Украину ввели жесткие меры валютного регулирования. Была запрещена продажа валюты физическим лицам, ограничено снятие валюты со счетов и переводы за рубеж. Постепенно эти ограничения смягчают, но полностью пока снимать не планируют.

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