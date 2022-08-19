В Евпатории и Севастополе сработала система ПВО
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Вечером 19 августа в Крыму сработала система противовоздушной обороны в Евпатории и Севастополе.
«В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой», — написал в телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков. Других подробностей он не привел.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил в телеграме, что в городе сработала система ПВО, предположительно, из-за беспилотника.
Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же как и многие из горожан слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают свое дело отлично. Поддержим их.