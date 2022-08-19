Российский Минюст объявил «нежелательными» три канадских организации. Две из них связаны с Украиной
Источник: Минюст РФ
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Министерство юстиции РФ обновило список иностранных неправительственных организаций, деятельность которых на территории России признана «нежелательной».
В реестр попали три канадских организации:
- «Конгресс украинцев Канады» (Ukrainian Canadian Congress);
- «Институт Макдональда-Лорье» (Macdonald-Laurier Institute);
- «Украинская национальная федерация Канады» (Ukrainian National Federation of Canada).
Таким образом, теперь в списке «нежелательных» числятся 65 иностранных неправительственных организаций.