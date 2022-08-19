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Российский Минюст объявил «нежелательными» три канадских организации. Две из них связаны с Украиной

Источник: Минюст РФ

Министерство юстиции РФ обновило список иностранных неправительственных организаций, деятельность которых на территории России признана «нежелательной».

В реестр попали три канадских организации: 

  • «Конгресс украинцев Канады» (Ukrainian Canadian Congress);
  • «Институт Макдональда-Лорье» (Macdonald-Laurier Institute);
  • «Украинская национальная федерация Канады» (Ukrainian National Federation of Canada).

Таким образом, теперь в списке «нежелательных» числятся 65 иностранных неправительственных организаций.

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