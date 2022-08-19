На авторов шоу о вымышленном депутате Наливкине составили протокол за съемку персонажей в полицейской форме

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В Приморском крае на съемочную команду ютьюб-канала BARAKudа, известного по серии роликов о вымышленном депутате Виталии Наливкине, составили административный протокол за съемку актеров в полицейской форме и использование служебного автомобиля в кадре. Об этом сообщил продюсер шоу Андрей Клочков.

Основанием для протокола послужил видеоролик «Виталий Наливкин спасает полицию», в котором главный герой из-за жары поливает водой из шланга жителей города и полицейских.

Виталий Наливкин спасает полицию BARAKuda

«Актеров, насколько я понял, собираются оштрафовать за ношение формы на съемках, а нас, организаторов съемки, за „имитацию служебной машины“ для ролика», — сказал изданию продюсер шоу.

«Сибирь.Реалии» пишет, что на съемочную команду составили протокол по административной статье 17.12 КоАП о незаконном ношении форменной одежды со знаками различия (максимальный штраф — 1500 рублей).

В ноябре 2021 года на авторов ютьюб-канала BARAKudа завели уголовное дело по части 3 статьи 213 УК («Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Причиной стал видеоролик, в котором Виталий Наливкин решает проблему некачественных остановок при помощи гранатомета. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до восьми лет.

В октябре 2021 года суд Уссурийска приговорил к трем месяцам колонии актрису Ларису Кривоносову, которая пародировала в роликах о Наливкине официального представителя МВД РФ Ирину Волк. Актрису обвинили в неоднократном нарушении правил административного надзора, который за ней установили после освобождения из тюрьмы в 2017 году.