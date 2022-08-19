Эстония предложила ввести восьмой пакет санкций ЕС против России. И включить в него запрет на поездки россиян в Европу

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Правительство Эстонии обратится к Европейской комиссии с официальным предложением о введении восьмого пакета санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба эстонского МИДа.

Согласно сообщению ведомства, Эстония рассчитывает, что восьмой пакет санкций затронет сферы экономики, энергетики и торговли, а также расширит санкционный список физических и юридических лиц.

Помимо этого, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония будет добиваться запрета на поездки россиян в Европу.

«Как министр иностранных дел я также призываю правительства других европейских стран ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан страны-агрессора России в Европу, и работать вместе, чтобы закрыть шенгенскую визовую зону для граждан России», — сказал он.

Рейнсалу подчеркнул, что сейчас крайне важно быстро принять новый пакет санкций, чтобы ужесточить ограничительные меры и тем самым «повысить цену агрессии для России».

11 августа МИД Эстонии объявил о введении запрета на въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, выданными самой Эстонией. На данный момент запрет не касается виз, выданных другими странами Шенгенского соглашения.

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз для граждан России наиболее активно поддерживают Латвия, Литва и Эстония. Ожидается, что обсуждение этого вопроса на уровне глав МИД стран ЕС пройдет в конце августа.

Может ли ЕС запретить россиянам ездить в Европу?

И все-таки — может ли Евросоюз полностью отменить шенгенские визы для россиян? Разве это не дискриминация? 11 карточек