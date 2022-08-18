Жители Владимира пожаловались на переименование их улицы в честь погибшего в Украине генерала. Но не потому, что они против войны

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Жители улицы Парижской коммуны во Владимире пожаловались городскому прокурору Алексею Грошенкову и временно исполняющему обязанности губернатора Владимирской области Александру Авдееву из-за переименования их места жительства в улицу Героя России Кутузова. Об этом 17 августа сообщило местное издание «Зебра ТВ».

В конце июля переименование одобрили депутаты городского совета Владимира. В середине августа мэрия начала менять таблички с адресом на зданиях, расположенных на улице. Также название улицы поменяли на картах «Яндекса».

Но часть жителей выступает против переименования. Как ранее сообщала «Зебра ТВ», главная причина их недовольства — необходимость менять большое количество документов из-за перемены названия.

Название улицы решили сменить, не приняв во внимание мнение историков, топонимистов и самих жителей, говорится в жалобе недовольных на имя городского прокурора Владимира.

«Мы с глубоким уважением и признательностью относимся к генералу Роману Кутузову и считаем долгом местных властей увековечить память о нем, например, установить мемориальную доску на доме, где он проживал, назвать школу его именем или новую улицу в городе. При этом улице Парижской коммуны нужно оставить прежнее название — это наша история, это наша жизнь», — сказано в жалобе.

Генерал-майор российской армии Роман Кутузов погиб на востоке Украины в начале июня. Он стал четвертым российским генералом, гибель которого в ходе войны в Украине была подтверждена теми или иными официальными источниками.

После гибели Кутузова во Владимире в честь него назвали школу, в которой он учился. Также в школе было решено создать «мемориальный класс» и повесить табличку в память о Кутузове.