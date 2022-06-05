На востоке Украины погиб российский генерал Роман Кутузов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

На востоке Украины погиб российский генерал-майор Роман Кутузов. О его гибели сообщил корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Из поста в телеграм-канале Сладкова следует, что Кутузов погиб, «поведя в атаку» своих подчиненных.

В телеграм-канале «Сводки от ополчения Новороссии» была опубликована информация о том, что Кутузов погиб в поселке Николаевка под Попасной, в Луганской области.

Вечером 5 июня Генштаб ВСУ сообщил, что в районе Николаевки и Белогоровки российские войска проводили «штурмовые действия» и понесли «значительные потери в живой силе и технике».

Каким подразделением руководил генерал Кутузов, пока не сообщается. В 2019 году он упоминался на сайте Минобороны РФ как временно исполняющий обязанности командующего 29-й общевойсковой армией, а в 2017-м — 5-й.

Роман Кутузов — четвертый российский генерал, гибель которого в ходе войны в Украине была подтверждена теми или иными официальными источниками. Власти Украины сообщали о гибели по меньшей мере семи генералов, но по крайней мере двое из них после этого оказывались живы, писала «Русская служба Би-би-си».

Читайте также

Война Сто второй день

Читайте также

Война Сто второй день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь