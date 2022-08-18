Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В городе Икшкиле в Огрском крае Латвии демонтировали памятный камень советскому дипломатическому курьеру Теодору Нетте. Об этом сообщил председатель думы Огрского края Эгилс Хелманис.

Он выложил фотографии демонтажа памятника и подписал их: «Икшкиле освобожден от символов оккупантов!»

Egils Helmanis / BreakingLV / Twitter

Egils Helmanis / BreakingLV / Twitter

Дума Огрского края приняла решение о демонтаже памятника Нетте в апреле. Тогда же было решено демонтировать еще четыре советских памятника на территории края: три в честь советской армии и один в память о «жертвах террора тоталитарных режимов».

Теодор Нетте был дипломатическим курьером Народного комиссариата иностранных дел СССР. В 1926 году его убили в поезде Москва — Рига в районе станции Икшкиле; его коллега Иоганн Махмасталь был ранен. Обоим присвоили ордена Красного знамени, в честь Нетте также назвали пароход.

После вторжения России в Украину в странах Балтии активизировалась дискуссия о сносе советских памятников. В Латвии, в частности, решили снести установленный в столице страны памятник Освободителям Риги.

Конфликт вокруг этого памятника 9 мая

Он украсит любой российский город Латвия решила снести советский памятник освободителям Риги. «Медуза» рассказывает, как этот мемориал расколол латвийское общество

Конфликт вокруг этого памятника 9 мая

Он украсит любой российский город Латвия решила снести советский памятник освободителям Риги. «Медуза» рассказывает, как этот мемориал расколол латвийское общество