«Мы не будем охотиться на ведьм и сжигать книги». Губернатор Свердловской области призвал вернуть в библиотеки книгу о депортации поволжских немцев

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил в защиту повести Ольги Колпаковой, которую в июле стали убирать из детских библиотек региона из-за обвинений в «искажении истории».

Губернатор сообщил в телеграме, что прочел книгу несколько недель назад («Тяжелое повествование о депортации поволжских немцев»), но не высказывался, поскольку ждал результатов исследования книги, проведенного Институтом русской литературы РАН.

Ученые подтвердили мое мнение — это книга о многонациональности России, об испытаниях жителей страны во время Великой Отечественной войны, о том, насколько страшен был фашизм абсолютно для всех. Эксперты подтвердили — это книга для подростков и она способна привить им нужные духовные ценности, а не разрушает их.

Куйвашев добавил, что такие книги, как «Полынная елка», «должны оставаться и в библиотеках, и в школах, и в программе для внеклассного чтения».

Легкой истории нет ни у одной великой страны. А наша задача — знать, ценить наше прошлое, учиться на ошибках, чтобы не допускать их в будущем. И мне кажется, эта повесть учит подростков именно этому — как не допустить ошибок прошлого. Я надеюсь, что впредь мы не будем охотиться на ведьм, не будем сжигать книги.

В июле детская писательница Ольга Колпакова из Екатеринбурга заявила, что из библиотек стали убирать ее повесть «Полынная елка» после того, как уральский эксперт заявил, что книга «искажает исторические факты». В областном департаменте информационной политики, ссылаясь на экспертизу книги, сообщили E1.ru, что рекомендовали библиотекам и школам повысить возрастной ценз повести, но оставили ее в библиотечных фондах.