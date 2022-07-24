Детская писательница рассказала, что ее книгу о поволжских немцах изъяли из библиотек Свердловской области из-за «искажения истории»

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Детская писательница из Екатеринбурга Ольга Колпакова заявила, что ее книгу о депортации поволжских немцев в годы Великой Отечественной войны стали убирать из городских библиотек по требованию чиновников. Об этом Колпакова написала во «ВКонтакте».

Книгу, по словам Колпаковой, стали изымать после того, как в департамент внутренней политики Свердловской области отправил жалобу проректор Уральского педагогического университета Иван Попп.

По мнению Поппа, книга «искажает исторические факты» и «направлена на искажение исторических фактов, создание разнообразных домыслов и мифов под общим предисловием „время такое…“», а также продвигает «либеральное европейское направление» путем сравнения Гитлера и Сталина.

Попп также утверждает, что в описании блокады Ленинграда в книге «прослеживается определенная доля сочувствия к оккупантам, которые не смогли взять героический город». Попп также утверждает, что книга романтизирует эмиграцию, что «явно опровергает основные позиции современной России по „сбережению народа и человеческого потенциала“».

Власти Свердловской области факт изъятия книг не комментировали.

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