Детская писательница рассказала, что ее книгу о поволжских немцах изъяли из библиотек Свердловской области из-за «искажения истории»
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Детская писательница из Екатеринбурга Ольга Колпакова заявила, что ее книгу «Полынная елка» о депортации поволжских немцев в годы Великой Отечественной войны стали убирать из городских библиотек по требованию чиновников. Об этом Колпакова написала во «ВКонтакте».
Книгу, по словам Колпаковой, стали изымать после того, как в департамент внутренней политики Свердловской области отправил жалобу проректор Уральского педагогического университета Иван Попп.
По мнению Поппа, книга «искажает исторические факты» и «направлена на искажение исторических фактов, создание разнообразных домыслов и мифов под общим предисловием „время такое…“», а также продвигает «либеральное европейское направление» путем сравнения Гитлера и Сталина.
Попп также утверждает, что в описании блокады Ленинграда в книге «прослеживается определенная доля сочувствия к оккупантам, которые не смогли взять героический город». Попп также утверждает, что книга романтизирует эмиграцию, что «явно опровергает основные позиции современной России по „сбережению народа и человеческого потенциала“».
Власти Свердловской области факт изъятия книг не комментировали.
Только оголтелый сталинист может так перевернуть историю, как сделано это у Поппа. Что ж, зафиксируем начало репрессий в детской литературе. Посмотрю, как это отразится на встречах (будут ли они теперь вообще или я в каких-нибудь списках). Еще интересно, что с изъятыми книгами делают — сжигают? Дорогие библиотекари области, я, конечно, не прошу вас рассказать подробности этой процедуры, понимаю, что для вас это в наше время может быть опасно.