ФСБ предложила объявлять «иностранными агентами» тех, кто сообщает иностранцам о передвижениях российских войск

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Федеральная служба безопасности России предложила изменить перечень сведений, не составляющих государственную тайну, которые при передаче иностранным источникам «могут быть использованы против безопасности РФ».

В проекте приказа ФСБ сказано, что к таким сведениям предлагается отнести данные о «перевозках, маршрутах транспортировки и передвижении» российских войск. В текущей версии перечня упоминаются только «сведения о дислокации, организационной структуре, вооружении и численности» войск.

ФСБ России в рамках закона об «иностранных агентах» в сентябре 2021 года утвердило текущий перечень несекретных данных. За целенаправленный сбор таких сведений любой человек — как гражданин России, так и другого государства — может быть внесен в реестр «иностранных агентов».

Российские законы предполагают, что люди, которые подпадают под критерии «иностранного агента», должны самостоятельно подать в Минюст заявление о включении в соответствующий список. В случае, если человек собирает в интересах иностранных государств информацию «против безопасности России» без соответствующего уведомления, то ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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