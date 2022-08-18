161.ru: в Ростове-на-Дону военнослужащий застрелил таксиста после спора об Украине

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Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца военнослужащего из Московской области, подозреваемого в убийстве местного таксиста, сообщает 161.ru.

По сведениям издания, преступление произошло 15 августа на почве политических разногласий. Подозреваемый — 33-летний капитан российской армии из подмосковной Рузы Алексей К., ранее не судимый, служил в ракетных войсках и был в нескольких горячих точках.

По предварительной версии, капитан поспорил с 51-летним таксистом, который подвез его на набережную, насчет войны в Украине. Исчерпав аргументы, военный четыре раза выстрелил в водителя из пистолета Макарова, сообщил источник издания. Пострадавший умер до приезда скорой помощи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Военнослужащему грозит до 15 лет лишения свободы.

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