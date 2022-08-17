В Смоленской области военкоматы проводят «плановую тренировку» по вручению повесток. Граждан, состоящих в запасе, просят явиться для «уточнения персональных данных»

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Власти Смоленской области и военный комиссариат региона 17 августа проводят «плановую с контрольным оповещением граждан, пребывающих в запасе». Сообщение об этом опубликовала газета «Рабочий путь» и несколько других местных СМИ.

Согласно сообщению военкомата, помимо оповещения «запасников» в регионе также развернут участки и штабы оповещения районов и сельских поселений. Повестки собираются вручать гражданам до 60 лет, которые стоят на воинском учете. Тех, кто получит повестку, в военкомате попросили «явиться по адресу и в срок, указанный в повестке для уточнения персональных данных».

«Тренировка проводится в целях проверки соответствия возможностей и состояния участков и штабов оповещения муниципальных образований, уточнения временных показателей их работы», — говорится в тексте сообщения.

Администрация области также заранее поблагодарила граждан за понимание и выразила надежду, что получившие повестку исполнят обязанности. «Это обеспечит достижение целей тренировки и реальность проверяемых показателей», — отмечается в сообщении.

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В середине августа военный комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов Петербурга отправлял прикрепленным к нему жителям города похожие повестки с требованием явиться «для уточнения данных». Петербуржцев просили прийти 13-18 августа.

В беседе с корреспондентом «Фонтанки» сотрудница военкомата заявила, что работников комиссариата «обязали всех оповестить и предоставить, как говорится, отчет по оповещенным». «Это ни к чему не обязывает. Приезжаете, заполняете анкету. Решение (о службе по контракту) в любом случае за вами. Да — да. Нет — нет», — объяснили в комиссариате.

На вопрос журналиста, не должны ли повестки вручать лично, в военкомате ответили: «Мало ли чего должны или не должны. Нам для отчетности надо, поэтому заходите. Даже в выходные можно».