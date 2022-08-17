В Нижнем Новгороде служителя «Храма Летающего макаронного монстра» арестовали по делу о «фейках»

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Советский районный суд Нижнего Новгорода арестовал до 10 октября , служителя нижегородского «Храма Летающего макаронного монстра» Алексея Оношкина. Об этом сообщил проект «Забрало», чей адвокат Кристина Тюрина представляет интересы активиста.

В отношении Оношкина возбудили уголовное по статье о «фейках» про армию, предположительно, из-за его записи во «ВКонтакте» об обстреле драмтеатра в Мариуполе.

Проект «7×7» пишет, что Оношкин — священник «Храма Летающего макаронного монстра», блогер и политический активист. С начала российского вторжения в Украину он выступал против войны. В июне Оношкина принудительно госпитализировали в психиатрическую лечебницу якобы для проверки суицидальных наклонностей.

В мае 2022 года главу нижегородского «Храма Летающего макаронного монстра», бизнесмена Михаила Иосилевича приговорили к году и восьми месяцам колонии-поселения по делу о сотрудничестве с «нежелательной» организацией. Его обвиняли в сотрудничестве с «Открытой Россией».