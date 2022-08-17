В Нижнем Новгороде служителя «Храма Летающего макаронного монстра» арестовали по делу о «фейках»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Советский районный суд Нижнего Новгорода арестовал до 10 октября пастафарианина, служителя нижегородского «Храма Летающего макаронного монстра» Алексея Оношкина. Об этом сообщил проект «Забрало», чей адвокат Кристина Тюрина представляет интересы активиста.
В отношении Оношкина возбудили уголовное по статье о «фейках» про армию, предположительно, из-за его записи во «ВКонтакте» об обстреле драмтеатра в Мариуполе.
Проект «7×7» пишет, что Оношкин — священник «Храма Летающего макаронного монстра», блогер и политический активист. С начала российского вторжения в Украину он выступал против войны. В июне Оношкина принудительно госпитализировали в психиатрическую лечебницу якобы для проверки суицидальных наклонностей.
В мае 2022 года главу нижегородского «Храма Летающего макаронного монстра», бизнесмена Михаила Иосилевича приговорили к году и восьми месяцам колонии-поселения по делу о сотрудничестве с «нежелательной» организацией. Его обвиняли в сотрудничестве с «Открытой Россией».