Нижегородского бизнесмена Михаила Иосилевича приговорили к реальному сроку по делу о сотрудничестве с «Открытой Россией»

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Нижегородского предпринимателя и Михаила Иосилевича приговорили к году и восьми месяцам колонии-поселения по делу о сотрудничестве с «нежелательной» организацией, а также по делу об угрозе убийством свидетелю.

С учетом времени, проведенного Иосилевичем в СИЗО, реальный срок наказания составит около трех месяцев, сообщает Sota. Он полгода находился под арестом, затем был освобожден под подписку о невыезде, а в середине мая снова был арестован после того, как его сняли с рейса в Израиль в аэропорту Домодедово.

Иосилевича обвиняли в сотрудничестве с «Открытой Россией» — он якобы предоставлял организации помещение. Сам Иосилевич говорит, что предоставлял помещение движению .

1 октября 2020 года в Нижнем Новгороде прошли несколько обысков по делу об осуществлении деятельности «нежелательной» организации. Помимо Иосилевича силовики пришли к главному редактору издания KozaPress Ирине Славиной. На следующий день она совершила акт самосожжения у здания МВД.

Дело об угрозе убийством свидетелю, как писала , было построено на ошибке, поскольку свидетелю, судя по всему, звонили не Иосилевич, а пранкеры.

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