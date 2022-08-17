В Екатеринбурге арестовали правозащитницу Елену Шукаеву за публикацию роликов Навального пятилетней давности
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Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток правозащитницу Елену Шукаеву по делу о демонстрации запрещенной символики. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на телеграм-канал «Вечерние ведомости».
Елена Шукаева рассказала интернет-изданию Itʼs My City, что дело на нее завели из-за публикаций видеороликов Алексея Навального пятилетней давности, в которых фигурировал логотип ФБК. Правозащитница заявила, что готова объявить голодовку, если ее арестуют на 15 суток, что является максимальным сроком наказания по части 1 статьи 20.3 административного кодекса.
Шукаеву задержали 17 августа в столовой Свердловского областного суда, который чуть ранее рассматривал две апелляции правозащитницы по делам о «дискредитации» российской армии, сообщает RusNews. Суд оставил в силе решения первой инстанции.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал правозащитницу на 200 тысяч рублей, признав ее виновной по пяти протоколам о «дискредитации» армии. «Медиазона» пишет, что основанием для возбуждения дела стали публикации Шукаевой в социальных сетях.