РИА Новости: назначен новый командующий Черноморским флотом РФ

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У Черноморского флота РФ сменился командующий, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на источники на флоте.

Нового командующего - вице-адмирала Виктора Соколова — представили членам военного совета, рассказали собеседники агентства, добавив, что также был приказ главкома о его назначении.

«Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности», — сообщили они.

Еще один знакомый с ситуацией и лично с Виктором Соколовым источник агентства заявил, что в условиях, когда «идет специальная военная операция», никто не обязан публично сообщать о таких назначениях — это нормально. Соколов, по его словам, сейчас «принимает дела».

Официальные представители Черноморского флота РФ сообщения о смене командующего пока не прокомментировали. Президентского указа о назначении нового командующего флотом в открытом доступе нет.

Если информация о назначении Виктора Соколова подтвердится, то на посту командующего Черноморским флотом РФ он сменит Игоря Осипова.

Осипов был назначен командующим Черноморским флотом РФ в марте 2019 года указом президента РФ.

После гибели в апреле 2022 года крейсера «Москва» в украинских СМИ появлялась информация, что Осипов отстранен от должности на время расследования и даже помещен под стражу. Сторонники этой версии указывали, что командующий Черноморским флотом не появлялся в мае на праздничных мероприятиях в честь Дня Победы и Дня Черноморского флота в Севастополе. Однако 19 июня Осипов все же появился на публике, он пришел на выпуск в Нахимовском училище в Севастополе.

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