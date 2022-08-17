Илон Маск твитнул, что покупает «Манчестер Юнайтед». А затем сказал, что это шутка

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Богатейший человек планеты, глава Tesla и SpaceX Илон Маск написал в твиттере, что покупает футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», а спустя несколько часов опроверг эту информацию.

Сперва Маск написал, что «поддерживает левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии». В комментариях он добавил: «Кроме того, я покупаю футбольный клуб „Манчестер Юнайтед“».

Спустя четыре с половиной часа Маск опроверг, что собирается купить футбольный клуб. «Нет, это давняя шутка в твиттере. Я не покупаю никаких спортивных команд. И я не буду покупать Coca-Cola, чтобы вернуть кокаин обратно, несмотря на чрезвычайную популярность такого шага», — написал он в двух твитах.

На твиттер Илона Маска подписаны больше 100 миллионов пользователей.

В ноябре 2021 года Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 миллиардов долларов. Оно резко увеличилось на фоне роста акций Tesla. Сейчас Bloomberg оценивает его состояние в 267 миллиардов долларов.

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