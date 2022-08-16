В Украине из школьной программы убрали русский язык и русскую литературу. А в курс по истории добавили «рашизм»

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Министерство образования и науки Украины сообщило, что из школьной программы по зарубежной литературе убрали произведения российских и белорусских авторов.

Вместо этого в школьную программу добавили произведения зарубежных писателей «в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся». В число авторов вошли О. Генри, Жан де Лафонтен, Анна Гавальда, Ульф Старк и другие.

В школьном курсе «Зарубежная литература» оставили «произведения писателей, которые писали на русском языке, но жизнь и творчество которых были тесно связаны с Украиной», сообщили в ведомстве. Это Николай Гоголь, Владимир Короленко, Михаил Булгаков (только «Собачье сердце»). В списке для дополнительного чтения на выбор оставили «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова и «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова. В школьной программе оставили произведения крымскотатарского писателя Таира Халилова.

Кроме того, говорят в министерстве, в учебные программы «История Украины» и «Всемирная история» внесли изменения «с учетом новых историографических наработок». В обновленных программах СССР рассматривают как «правительство имперского типа», в отдельный учебный блок вынесли вооруженную агрессию России против Украины, начиная с 2014 года. Кроме того, в учебных программах обновили перечень понятий, включив в список «русский мир» и «рашизм».

Из перечня рекомендованных для использования в образовательном процессе изъяты программы «Литература (русская и зарубежная)», «Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке» для 5-9 классов… «Русский язык и литература (интегрированный курс) для учебных заведений с обучением на русском языке» для 10-11 классов.

Украинские власти пересмотрели учебные программы в «ответ на вызовы, возникшие в связи с полномасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины», заявили в министерстве образования.

В июне заместитель министра образования Украины Андрей Витренко сообщил, что из программы зарубежной литературы уберут все произведения, «воспевающие» российскую армию, например, роман Льва Толстого «Война и мир».

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