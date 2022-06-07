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Замминистра образования Украины Андрей Витренко заявил, что из программы зарубежной литературы уберут все произведения, «воспевающие» .

Витренко привел в пример роман Льва Толстого «Война и мир». Сейчас это произведение можно найти в списке книг для внеклассного чтения в программе по зарубежной литературе для 10-11 классов на сайте министерства образования Украины. Там же упомянуты два других произведения Толстого — «Анна Каренина» и «Хаджи-Мурат».

На вопрос о перспективах изучения в школьной программе Витренко ответил, что на эту тему сейчас идут дискуссии в профессиональных рабочих группах.

Витренко также рассказал об изменении программы по предмету «Защита Отечества» — в частности, по его словам, там появится «отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности». Сообщения о том, что жители Украины подрываются на минах, появляются в СМИ регулярно.

О вероятном пересмотре школьной программы по зарубежной литературе после вторжения России в Украину в апреле говорил украинский министр образования Сергей Шкарлет.

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