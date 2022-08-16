Производитель шоколада Lindt объявил об уходе с российского рынка

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Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli объявил, что полностью сворачивает российский бизнес.

Компания приостановила работу своих магазинов в России еще в начале марта, вскоре после начала войны в Украине.

В заявлении на сайте компании отмечается, что Lindt поддержит своих сотрудников в России и будет действовать в соответствии с местным законодательством.

Lindt & Spruengli AG — один из крупнейших производителей премиального шоколада. Производство компании ведется на 11 фабриках в Европе и США. Самая известная продуктовая линейка компании — конфеты Lindor.

По оценке Йельского университета, после начала российского вторжения в Украину уже более тысячи иностранных компаний объявили, что уйдут или ограничат деятельность в России.

16 августа также стало известно, что немецкий концерн Henkel, занимающийся производством бытовой химии, выставил на продажу свои активы в России и Беларуси. В России у Henkel 11 заводов в разных регионах. Они выпускают, в числе прочего, средства для стирки и уборки дома под марками Persil, Losk, «Дени», «Ласка», «Пемос», «Пемолюкс», Vernel, а также клеи «Момент».

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