Первая леди США Джилл Байден заболела ковидом

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Тест первой леди США Джилл Байден на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщила пресс-секретарь супруги американского президента Элизабет Александер.

В понедельник результаты тестирования 71-летней Байден были отрицательными, говорится в сообщении. Однако затем у первой леди появились симптомы, похожие на симптомы простуды. Экспресс-тест на антиген также показал отрицательный результат, но результаты ПЦР-теста оказались положительными.

Сейчас Джилл Байден находится в резиденции в Южной Каролине и вернется в Белый дом только после получения двух отрицательных результатов тестов на коронавирус. Для лечения ей прописали курс препарата .

Как отмечает Александер, у жены президента США наблюдаются легкие симптомы, она прошла полный курс вакцинации от коронавируса, а также дважды ревакцинировалась.

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Ранее ковидом переболел 79-летний президент США Джо Байден. Впервые его тест на коронавирус показал положительный результат 21 июля. 7 августа американский лидер сдал повторный отрицательный тест и завершил самоизоляцию. Он отправился на встречу с супругой в штат Делавэр.

Как отмечает Reuters, теперь Байдену придется 10 дней носить маску в помещениях и в присутствии других людей, поскольку он считается контактным лицом заболевшей первой леди.