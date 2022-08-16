ФСБ: «украинские диверсанты» подорвали опоры линий электропередач в районе Курской АЭС
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«Украинские диверсионные группы» подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи в Курчатовском районе Курской области, что повлекло нарушения в технологическом процессе Курской АЭС. Об этом объявила Федеральная служба безопасности РФ.
По данным спецслужбы, инциденты произошли 4, 9 и 12 августа.
Через подорванные ЛЭП атомной станцией «осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны», уточнили в ФСБ.
По факту подрыва Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о теракте. ФСБ ведет поиск преступников и их возможных сообщников.
Ранее о попытках подрыва ЛЭП 4 и 9 августа в Курской области сообщало издание Baza.