16 человек погибли в результате взрыва на рынке в Ереване. 18 человек, в том числе гражданка России, числятся пропавшими

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Общее число погибших в результате взрыва на складе пиротехники на рынке «Сурмалу» в Ереване достигло 16 человек, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС Армении.

Среди погибших найдены в том числе ребенок и беременная женщина, сообщает «Интерфакс». Тела девяти жертв пока не опознаны.

В настоящий момент еще 18 человек числятся пропавшими без вести после взрыва. Среди них гражданка России.

14 августа на складе пиротехники оптово-розничного торгового центра «Сурмалу» произошли несколько взрывов, после чего начался пожар, а здание обрушилось. На утро 15 августа погибшими числились шесть человек, пострадавшими — более 60, пропавшими без вести — 16.

Что произошло на «Сурмалу» Первые секунды после взрыва склада пиротехники на рынке в Ереване. Пострадали десятки человек, шестеро погибли