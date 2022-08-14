В Ереване произошел взрыв на оптовом рынке «Сурмалу». Один человек погиб, больше 30 пострадали

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Обновление. Один человек погиб из-за взрыва в Ереване, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Армении. По последним официальным данным, еще 34 человека пострадали.

В Ереване днем 14 августа произошел взрыв в оптово-розничном торговом центре , сообщает агентства «Новости-Армения», ссылаясь на МЧС страны.

По предварительным данным МЧС, два мощных взрыва произошли на складе пиротехники, после чего начался пожар, а здание обрушилось, пишет «Интерфакс». Под завалами могут оставаться люди, ведутся спасательные работы, сообщили в мэрии Еревана.

В соцсетях публикуют кадры последствий взрыва. В небе над городом виден большой столб черного дыма.

Взрыв на рынке «Сурмалу» в Ереване Meduza