Wildberries сменил название своего сайта на «Ягодки»

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На главной странице маркетплейса Wildberries англоязычное название сменилось на русскоязычное «Ягодки». При этом ссылка на сайт не изменилась.

Кроме названия изменилось оформление шапки сайта. Теперь на фирменном фиолетовом фоне появились разные ягоды. Компания нововведения пока не комментировала.

В июне на форуме «Неделя российского ретейла» глава Wildberries Татьяна Бакальчук пообещала, что компания подумает над ребрендингом. «Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем», — сказала она в ответ на замечание министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о «засилье» иностранных наименований в ретейле.

Представители бизнеса тогда указывали, сообщал ТАСС, что иностранные названия на товарах помогают активнее продавать их из-за сложившейся в обществе традиции воспринимать такие названия как более престижные.

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Генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук занимает 39 место в рейтинге российских миллиардеров 2022 года, который составил журнал Forbes. Издание оценивает ее состояние в 2,1 миллиарда долларов.

В мае на фоне войны в Украине и последовавшими за ней санкциями крупные российские маркетплейсы, включая Wildberries, разрешили продавать на своих площадках товары из списка для .