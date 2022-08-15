Путин возродил звание «Мать-героиня». Его присваивали в Советском Союзе

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Президент России Владимир Путин своим указом ввел в стране звание «Мать-героиня». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Звание смогут получить гражданки России, которые родили и воспитали 10 и более детей, являющихся гражданами России. Его будут присваивать при достижении десятым ребенком возраста одного года и при условии, что все другие девять детей к этому моменту живы.

«Награждаемая и ее дети являются гражданами Российской Федерации и образуют социально ответственную семью, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии», — говорится в указе.

Женщинам, получившим звание «Мать-героиня», также будут вручать одноименный орден и единовременную выплату миллион рублей.

Звание «Мать-героиня» войдет в список высших званий РФ вместе со званиями «Герой России» и «Герой труда».

Звание «Мать-героиня» присваивалось в СССР с 1944 года. Его могли получить матери, родившие и воспитавшие 10 и более детей. Обладательницам звания давали специальный орден и предоставляли льготы. Всего звание «Мать-героиня» получили более 400 тысяч жительниц СССР. После распада Советского Союза оно не сохранилось в российской наградной системе.

В июне 2022 года Владимир Путин поддержал идею возродить звание «Мать-героиня», дополнив его выплатой в миллион рублей.