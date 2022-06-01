Путин поддержал идею возродить звание «Мать-героиня». Его обладательницам будут платить по 1 миллиону рублей
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею возрождения звания «Мать-героиня», сообщает ТАСС.
«Тем мамам, которые будут удостоены почетного звания „Мать-героиня“, [будут] единовременно выплачивать миллион рублей», — сказал Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», которая проходила в День защиты детей.
Звание «Мать-героиня» присваивалось в СССР с 1944 года. Его могли получить матери, родившие и воспитавшие 10 и более детей. Обладательницам этого звания давали специальный орден и предоставляли льготы. Всего такое звание за всю историю его существования получили более 400 тысяч жительниц СССР.
Возродить звание «Мать-героиня» на заседании президиума Госсовета, которое прошло 25 мая, предложила председатель региональной общественной организации многодетных семей Москвы Наталья Карпович. Идею поддержала вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный блок.