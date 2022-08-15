Промсвязьбанк открыл офис на оккупированной территории Харьковской области

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Российский Промсвязьбанк открыл офис в городе Купянске, на территории Харьковской области, занятой российскими войсками.

«В течение 2022 года ПСБ будет развивать сеть отделений на территории региона и поэтапно расширять набор предоставляемых населению и бизнесу продуктов и услуг», сообщается на сайте банка.

Промсвязьбанк принадлежит государству и является основным кредитором оборонно-промышленного сектора РФ и обслуживая 70% гособоронзаказа. На банк были наложен западные санкции еще до российского вторжения в Украину. После начала войны санкции были ужесточены.

В июне ПСБ сообщил о начале обслуживания населения и бизнеса в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

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