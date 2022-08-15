МИД Ирана заявил, что в покушении на Салмана Рушди виновны лишь сам писатель и его сторонники

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Иранские власти впервые прокомментировали покушение на писателя Салмана Рушди, который был тяжело ранен 12 августа перед выступлением в штате Нью-Йорк, сообщает Reuters.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи на пресс-конференции 15 августа заявил: «В ситуации с покушением мы не считаем кого-то виновным или достойным порицания, кроме него самого и его сторонников».

«Никто не имеет права обвинять Иран», — подчеркнул он

Представитель МИД Ирана также заявил, что у его страны нет какой-либо другой информации о случившемся, кроме той, что появилась в СМИ.

Салман Рушди — автор романа «Сатанинские стихи», выпущенного в 1988 году. Книга вызвала массовые протесты и была запрещена во многих мусульманских странах, так как одним из ее персонажей является пророк Мухаммед, что верующие восприняли как оскорбление и богохульство. В 1989 году иранский аятолла Хомейни издал фетву, призывающую к смерти писателя и всех, кто причастен к изданию его романа, за убийство писателя в Иране была назначена награда. Рушди публично извинился, но был вынужден в течение многих лет по соображениям безопасности вести скрытную жизнь.

12 августа на Рушди, собиравшегося выступить в образовательном центре Chautauqua Institution в штате Нью-Йорк, напал с ножом 24-летний Хади Матар. 75-летний писатель получил тяжелые ранения, он находится в больнице. Нападавший был задержан на месте, признать вину он отказался.

Подробнее о нападении

На автора «Сатанинских стихов» Салмана Рушди напали с ножом на лекции в штате Нью-Йорк. Писателя ранили в шею и живот, он может лишиться глаза

Подробнее о нападении

На автора «Сатанинских стихов» Салмана Рушди напали с ножом на лекции в штате Нью-Йорк. Писателя ранили в шею и живот, он может лишиться глаза