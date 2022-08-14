Револьвер не мог выстрелить сам. Криминалисты выпустили отчет о гибели оператора Галины Хатчинс на съемках с Алеком Болдуином

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Криминалисты Федерального бюро расследований США установили, что револьвер, после выстрела из которого , «не мог выстрелить без нажатия на спусковой крючок». Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на отчет криминалистов.

Револьвер F.lli Pietta, использованный на съемках фильма «Ржавчина» в качестве реквизита, не мог выстрелить при взведении курка наполовину или на четверть, говорится в отчете.

Криминалисты отметили, что при невзведенном курке с заряженным патроном оружие могло взорвать капсюль «без нажатия на спусковой крючок при прямом ударе по курку», что является нормальным для этого типа револьвера.

Актер Алек Болдуин, который держал в руках револьвер на съемках «Ржавчины», говорил, что не знает, как боевой патрон оказался на площадке, а сам он не нажимал на спусковой крючок. «Я бы никогда не наставил ни на кого оружие и не нажал бы на спусковой крючок, никогда», — говорил Болдуин в декабре 2021 года.

ABC News также привела результаты судебно-медицинской экспертизы. Эксперты пришли к выводу, что Галина Хатчинс погибла из-за несчастного случая. Они не нашли никаких убедительных доказательств, что револьвер, использованный на съемочной площадке, намеренно зарядили боевыми патронами.

Представители Болдуина и Ханны Гутьеррес Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке «Ржавчины», пока это не комментировали.

На съемочной площадке фильма «Ржавчина» до происшествия со стрельбой уже возникали проблемы с безопасностью. Так, револьвер, который на съемках держал Алек Болдуин, ранее дал осечку, а один раз непроизвольно сработал в руках человека.

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