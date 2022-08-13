Двух журналистов «Известий» выслали из Эстонии за «пропагандистскую работу». Им запретили въезд в ЕС на три года
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Двух сотрудников российского издания «Известия» — корреспондента Ксению Солдатову и оператора Дмитрия Тимофеева — выслали из Эстонии в ночь на 13 августа.
Как сообщается на сайте «Известий», эстонские власти аннулировали визы журналистов и запретили им въезд в Евросоюз на три года. «Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны», — цитирует издание документ об аннулировании визы.
Солдатову и Тимофеева задержали 12 августа в поезде, следовавшем из Нарвы в Таллин. У них изъяли телефоны и доставили в полицию для допроса. Как пишут сами «Известия», их сотрудники посещали Эстонию как туристы. «Однако журналисты не смогли проигнорировать последние события, которые происходили в Эстонии. Они решили подготовить материалы об ограничении выдачи виз россиянам и лишении танка Т-34 статуса памятника», — говорится в телеграм-канале издания.
В эстонском пограничном управлении заявили, что задержанные россияне вели пропагандистскую деятельность.
«Сегодня около полудня двое граждан России, 30-летняя женщина и 40-летний мужчина, въехали в Эстонию через погранпереход Нарва. На границе они предъявили шенгенские визы, выданные Италией и Финляндией, и заявили, что находятся в туристической поездке. Затем мужчина и женщина направились к танку в Нарве и начали там вести работу в пропагандистских целях. Затем в Нарве они сели в поезд и поехали в сторону Таллина, но в Йыхви к поезду подъехал полицейский патруль, снял россиян с поезда и отвез мужчину и женщину в полицейский участок для проверки», — рассказал начальник пограничного управления Восточной префектуры Урмас Эльми, чьи слова цитирует Delfi.
Издание напоминает, что работа во время поездок с туристическими целями является нарушением визового режима.
Эстония объявила, что с 18 августа запрещает въезд на свою территорию гражданам России, у которых есть эстонские шенгенские визы. Власти страны перестали выдавать россиянам визы после начала войны в Украине. Эстония и Латвия призвали Евросоюз полностью запретить выдачу шенгенских виз гражданам России.