Крупнейшая российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» сменит владельца из-за санкций

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Группа компаний «Волга-Днепр» — крупнейший российский грузовой авиаперевозчик — сменит владельца. Основатель компании Алексей Исайкин, который после начала войны попал под санкции Великобритании, решил выйти из всех ее российских и иностранных структур, пишет «Коммерсант».

Подробности сделки и новый состав акционеров пока не разглашаются. Источники издания предполагают, что новыми владельцами компании станут Сергей Шкляник, Сергей Педан и Валерий Габриель, с которыми Исайкин запускал «Волга-Днепр» в 1990 году. В разное время, отмечает «Коммерсант», они уже были совладельцами компании. Получат ли они доли в иностранных структурах компании «Волга-Днепр» — неизвестно, однако источники издания считают, что такой шаг не помог бы сократить санкционные риски.

По мнению собеседников «Коммерсанта», выход Алексея Исайкина из капитала компаний может позволить возобновить работу как минимум британского перевозчика и откроет «пути спасения части флота за рубежом».

«Волга-Днепр» — крупнейшая грузовая авиагруппа России. В начале 2022 года она занимала более половины российского рынка авиационных грузоперевозок.

10 августа РБК сообщал, что группа «Волга-Днепр» сократит в принадлежащих ей авиакомпаниях AirBridgeCargo и «Атран» более 200 пилотов, летавших на самолетах производства Boeing. Из-за санкций такие самолеты должны быть возвращены лизинговым компаниям.

В парке группы «Волга-Днепр» также есть самолеты Ан-124 и Ил-76, которые продолжают полеты.

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