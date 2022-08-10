Крупнейший грузовой авиаперевозчик России уволит половину пилотов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Группа «Волга-Днепр» сократит в принадлежащих ей авиакомпаниях AirBridgeCargo и «Атран» более 200 пилотов, летавших на «боингах». Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к группе.

«Волга-Днепр» сохранила лишь несколько экипажей на случай, если она получит разрешение от Минтранса на возврат самолетов иностранным лизинговым компаниям.

Всего на начало года, по данным РБК, в AirBridgeCargo работали более 300 пилотов, в «Атран» — около 110.

«Волга-Днепр» — крупнейшая грузовая авиагруппа России. В начале 2022 года она занимала 51% российского рынка авиационных грузоперевозок.

Сейчас группа «Волга-Днепр» продолжает полеты на российских самолетах Ан-124 и Ил-76.

Читайте также

Россия сможет построить свои самолеты вместо лизинговых? А отказаться от иностранных запчастей? И что будет с перелетами? Объясняет авиаэксперт Роман Гусаров

Читайте также

Россия сможет построить свои самолеты вместо лизинговых? А отказаться от иностранных запчастей? И что будет с перелетами? Объясняет авиаэксперт Роман Гусаров