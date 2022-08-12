ФБР нашло в доме Трампа 11 комплектов секретных документов. По данным Politico, обыск провели по делу о нарушении закона о шпионаже

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Обновление. По данным Politico, в ордере на обыск, который изучили журналисты, сказано, что ФБР подозревает Дональда Трампа в воспрепятствовании правосудию и возможном нарушении закона о шпионаже.

Агенты ФБР США в ходе обыска, проведенного 8 августа в поместье бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли 11 комплектов секретных документов. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на список изъятых материалов.

В списке значатся в том числе документы под грифом «совершенно секретно», доступ к которым, указывает WSJ, возможен только в специальных государственных учреждениях.

Адвокаты Трампа утверждают, что бывший президент до того, как покинул Белый дом, в рамках своих полномочий рассекретил найденные документы. Сам Трамп заявил, что агентам ФБР «не было никакой необходимости» изымать рассекреченные документы: бюро могло получить их в любое время, «не играя в политику и не вламываясь в Мар-а-Лаго».

The Washington Post сообщила, что, по данным источников, среди вещей, которые агенты ФБР искали во время обыска в резиденции Трампа, были секретные документы, касающиеся ядерного оружия. Нашли ли такие документы, неизвестно. Трамп, комментируя публикацию WP, заявил, что «вопрос о ядерном оружии — это мистификация».

Всего агенты ФБР вывезли из дома Трампа около 20 коробок с документами, фотографиями и записками, пишет WSJ. В трехстраничной описи изъятых документов есть указ Трампа о помиловании его бывшего советника Роджера Стоуна, а также информация о «президенте Франции».

Вечером 8 августа Дональд Трамп сообщил, что агенты ФБР обыскали дом в резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич. The New York Times писала, что обыск провели из-за того, что Трамп, покинув Белый дом, забрал с собой правительственные документы.

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