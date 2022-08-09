ФБР обыскало дом Трампа во Флориде

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Агенты ФБР провели обыск в резиденции бывшего президента Дональда Трампа. Об этом он сам сообщил в соцсетях.

«Для нашей нации настали по-настоящему темные времена, поскольку мой красивый дом в резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич в настоящий момент осажден сотрудниками ФБР, которые проводят в нем обыск», — написал Трамп.

По данным New York Times, обыск произошел из-за того, что Трамп, покинув Белый дом, забрал с собой правительственные документы, которые могут содержать секретную информацию.

Речь идет о 15 коробках с документами — бывший президент вернул их в Национальное управление архивов и документации только в феврале 2022 года, и в самом ведомстве заподозрили, что Трамп мог нарушить правила обращения с ними.

По данным телеканала NewsNation, обыск продолжался более девяти часов, при нем присутствовали три адвоката бывшего президента. Сам Трамп, пишет CNN, в это время находился в Нью-Йорке.

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