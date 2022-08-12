Двое детей из России и Казахстана, лечившиеся «Золгенсмой», умерли от острой печеночной недостаточности

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Двое детей из России и Казахстана умерли в ходе лечения спинальной мышечной атрофии ( ) препаратом «Золгенсма». Об этом сообщила швейцарская фармацевтическая компания Novartis, разработавшая лекарство.

По сведениям Novartis, причиной смерти детей стала острая печеночная недостаточность. Летальные исходы были зафиксированы через пять-шесть недель после введения «Золгенсмы» и через 1–10 дней после постепенного снижения дозы кортикостероидов (гормонов, которые вводят для снижения воспаления).

Имена, возраст и другие персональные данные умерших в сообщении Novartis не приводятся.

«Золгенсма» — препаратов в мире, стоимость одной дозы составляет более двух миллионов долларов. Для лечения необходимо однократное применение лекарства.

Минздрав официально одобрил «Золгенсму» для применения в России в декабре 2021 года. В оборот препарат поступил в июле 2022 года. До этого благотворительные фонды, в том числе президентский «Круг добра», закупали «Золгенсму» за границей.