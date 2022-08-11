В парке аттракционов на юге Германии произошла авария на американских горках. Пострадал 31 человек

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31 человек пострадал в результате аварии в парке аттракционов Legoland возле города Гюнцбург на юге Германии, сообщает издание Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на полицию.

Среди пострадавших 10 детей, один подросток и 20 взрослых. Один человек получил серьезные травмы, но, по данным полиции, его жизни ничего не угрожает.

Авария произошла на американских горках под названием «Огненный дракон». Один из поездов резко затормозил, не доехав до места высадки пассажиров. В результате в него врезался поезд, который ехал сзади.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность. Для оказания помощи пострадавшим были задействованы три спасательных вертолета. Аттракцион после аварии закрыли.

Парк Legoland начала работу в 2002 году, в нем более 60 аттракционов. «Огненный дракон» — один из самых известных среди них. Поезда на нем развивают скорость до 8 метров в секунду (до 29 километров в час).

6 августа в Германии произошел смертельный случай на американских горках в коммуне Клоттен на западе страны. 57-летняя женщина погибла, выпав из двигавшегося поезда. Почему это произошло, пока неизвестно.

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