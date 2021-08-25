В Японии закрылись американские горки с самым быстрым разгоном в мире. Как минимум у четырех посетителей аттракциона обнаружили переломы

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В Японии приостановили работу американских горок Do-Dodonpa из-за переломов у некоторых посетителей. Об этом сообщил парк развлечений Fuji-Q Highland, отметив, что «причинно-следственная связь между травмами и аттракционом еще не подтверждена».

Американские горки Do-Dodonpa открылись в 2001 году. Парк Fuji-Q Highland называет их самыми в мире: вагончик с пассажирами набирает скорость 180 километров в час за 1,56 секунды. Диаметр «мертвой петли» на аттракционе составляет 39,7 метра, что, по версии Fuji-Q Highland, делает ее самой большой «мертвой петлей» на американских горках в мире.

Поездка на Do-Dodonpa GIGAZINE（ギガジン）

С декабря 2020 года по август 2021-го у четверых посетителей Do-Dodonpa были обнаружены переломы, сообщили власти японской провинции Яманаси, в которой находится парк Fuji-Q Highland (при этом американское издание Vice News со ссылкой на администрацию парка пишет про шестерых пострадавших). Это мужчины и женщины в возрасте от 30 до 50 лет, получившие переломы костей шеи и позвоночника. Им потребовалось несколько месяцев на восстановление.

После каждого несчастного случая сотрудники парка проверяли Do-Dodonpa, но не нашли никаких поломок. После третьего инцидента они протестировали также процесс разгона вагончика, но снова не заметили никаких неполадок. В парке сделали вывод, что пассажиры виноваты сами, так как не прислушались к инструкциям по безопасности и неправильно сели в вагончике.

Однако после четвертого инцидента — 12 августа 30-летний мужчина получил компрессионный перелом шейных позвонков — администрация парка закрыла Do-Dodonpa и сообщила о травмах властям. С 21 августа американские горки закрылись на неопределенный срок. Власти провинции Яманаси подчеркнули, что парк должен был сообщить о пострадавших раньше.

Всего за восемь месяцев, в течение которых произошли несчастные случаи, на Do-Dodonpa покатались около 210 тысяч человек, пишет японская газета Asahi Shimbun.

Пока неизвестно, связаны ли переломы пассажиров Do-Dodonpa с самим аттракционом, и если да, то как именно. Но Наоя Миясато — профессор архитектуры, который изучает строение американских горок, — в разговоре с Vice News высказал мнение, что дело в ускорении Do-Dodonpa. Из-за быстрого разгона вагончика пассажиры испытывают перегрузки, сравнимые с перегрузками космонавтов при запуске ракеты.

Кроме того, по мнению Наоя Миясато, проблемой действительно могло стать положение пассажиров на сидении. «Если человек сидел неправильно, например, между его спиной и сидением оставалось пространство, сотрудники парка обязаны проверить его положение», — сказал профессор. Японская газета Mainichi Shimbun сообщила, что, по словам одной из пострадавших на Do-Dodonpa, она могла сидеть наклонившись вперед во время катания.

Серьезные несчастные случаи на аттракционах происходят нечасто. В Японии последний такой инцидент произошел в 2007 году, когда в Осаке сошел с рельсов один из вагончиков американских горок. Тогда один человек погиб и более 20 пострадали.

По данным Международной ассоциации парков развлечений и аттракционов, шанс получить серьезную травму при катании на аттракционе, который предусматривает фиксацию пассажиров на сидениях, в США составляет 1 на 15,5 миллиона поездок.

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Ольга Корелина