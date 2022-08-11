Марину Овсянникову отправили под домашний арест по делу о «фейках» про армию

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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, которую обвиняют в распространении «фейков» о российской армии. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

Во время суда Овсянникова развернула плакат с надписью «Пусть убитые дети снятся вам по ночам», сообщает .

Уголовное дело в отношении Овсянниковой возбудили из-за одиночного пикета, который она провела 15 июля на Софийской набережной в Москве, напротив Кремля. Тогда она вышла с плакатом «Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?». Во время пикета ее не задерживали.

Овсянникову задержали 10 августа, когда следователи в 6 утра пришли к ней с обыском. Минувшую ночь она провела в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.

Овсянниковой предъявили обвинение по части 2 статьи 207.3 УК, которая предусматривает в качестве наказания штраф от трех до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

14 марта, вскоре после начала российского вторжения в Украину, Марина Овсянникова ворвалась в эфир программы «Время» на Первом канале с антивоенным плакатом, на котором, в частности, были такие слова: «Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». Ей не стали ничего предъявлять за эту акцию, но из-за ранее записанного антивоенного видео оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье об организации несогласованного публичного мероприятия.

В июле и августе Овсянниковой назначили административные штрафы по статье о «дискредитации» российской армии. В первый раз на нее составили протокол из-за выступления у суда, рассматривавшего вопрос об аресте муниципального депутата , во второй раз — из-за антивоенной публикации в соцсетях.

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