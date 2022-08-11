Дмитрий Медведев съездил в самопровозглашенную ЛНР

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Заместитель председателя Совета безопасности России, бывший президент и премьер-министр страны Дмитрий Медведев сообщил в своем телеграм-канале о визите в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).

По словам Медведева, там по поручению президента России Владимира Путина он провел совещание с главами ДНР и ЛНР по мерам обеспечения самопровозглашенных республик.

В заседании также приняли участие генпрокурор Игорь Краснов, первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Дмитрий Медведев (слева) с другими участниками совещания в ЛНР Страница Дмитрия Медведева в Telegram

«Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан», — сообщается в телеграм-канале Медведева.

Где именно на территории ЛНР побывал замглавы Совбеза РФ, не уточняется.

После вторжения России в Украину Дмитрий Медведев неоднократно высказывался в поддержку войны, оскорблял западных и украинских политиков и выражал сомнения в том, что в будущем Украина «будет существовать на карте мира».

10 августа российский журналист и писатель Михаил Зыгарь в колонке для Der Spiegel сообщил со ссылкой на источники, что Дмитрий Медведев стал нападать на Украину и Запад, поскольку Путин намекнул ему, что он может снова стать президентом России, если покажет себя «сильным политиком» и будет «соответствовать историческому моменту».

Ранее спецкор «Медузы» Андрей Перцев связывал воинственную риторику Медведева с желанием снова занять президентский пост.

Вот что именно говорил журналист С начала войны Медведев постоянно выступает с угрозами и просто оскорблениями. Зачем? Прозвучит парадоксально: чтобы снова стать преемником Путина