Дмитрий Медведев съездил в самопровозглашенную ЛНР
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Заместитель председателя Совета безопасности России, бывший президент и премьер-министр страны Дмитрий Медведев сообщил в своем телеграм-канале о визите в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
По словам Медведева, там по поручению президента России Владимира Путина он провел совещание с главами ДНР и ЛНР по мерам обеспечения самопровозглашенных республик.
В заседании также приняли участие генпрокурор Игорь Краснов, первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан», — сообщается в телеграм-канале Медведева.
Где именно на территории ЛНР побывал замглавы Совбеза РФ, не уточняется.
После вторжения России в Украину Дмитрий Медведев неоднократно высказывался в поддержку войны, оскорблял западных и украинских политиков и выражал сомнения в том, что в будущем Украина «будет существовать на карте мира».
10 августа российский журналист и писатель Михаил Зыгарь в колонке для Der Spiegel сообщил со ссылкой на источники, что Дмитрий Медведев стал нападать на Украину и Запад, поскольку Путин намекнул ему, что он может снова стать президентом России, если покажет себя «сильным политиком» и будет «соответствовать историческому моменту».
Ранее спецкор «Медузы» Андрей Перцев связывал воинственную риторику Медведева с желанием снова занять президентский пост.