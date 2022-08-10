В ДНР заявили об утечке аммиака из-за обстрела Донецкого пивзавода

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В Донецке вечером 10 августа произошла утечка токсичного аммиака, в результате удара ВСУ по территории пивоваренного завода в Калининском районе города. Об этом заявили в штабе теробороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По утверждению штаба, зона поражения после обстрела составила два километра. Местных жителей призвали не выходить на улицу и не открывать окна.

МЧС самопровозглашенной республики попросило граждан «принять меры для дополнительной герметизации квартир», а также «дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5%-м раствором лимонной или уксусной кислоты». Причиной чрезвычайной ситуации ведомство назвало «аварию на аммиакопроводе».

В соцсетях появились кадры пожара из Донецка.

Информации о пострадавших не поступало.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

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