Узбекская диаспора в Перми предложила создать батальон для отправки в Украину. Власти Узбекистана напомнили об ответственности за наемничество

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Лидер «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов предложил представителям узбекской диаспоры в Перми создать добровольческий батальон для участия в боевых действиях на территории Украины. Соответствующее видео опубликовала телекомпания «Ветта».

«Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который кушаем», — заявил Джалолов.

По мнению Джалолова, батальон можно было бы назвать «великим именем ».

На заявление Джалолова сразу отреагировали власти Узбекистана. В посольстве страны в Москве напомнили, что участие в боевых действиях на территории другого государства наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Дипмиссия подчеркнула, что к ответственности будут привлечены «все без исключения лица», о которых появится информация, что они воюют в Украине.

В июле власти Узбекистана призвали своих граждан быть осторожными при выборе высокооплачиваемой работы в России, так как под видом участия в деятельности охранных фирм их могут рекрутировать в ЧВК Вагнера.

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