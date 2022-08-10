Президент Литвы лишил государственной награды фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариту Дробязко. Они участвовали в ледовых шоу в России

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Президент Литвы Гитанас Науседа 10 августа подписал декрет о лишении фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко Рыцарских крестов ордена Великого князя Гедиминаса, пишет Delfi.

Такое решение было принято из-за того, что Ванагас и Дробязко не отказались от участия в ледовом шоу, которое в Сочи организовала Татьяна Навка. Президент Литвы заявил:

Заслуги перед литовским государством они перечеркнули циничным поступком участия в коммерческом мероприятии в Сочи в то время, как на Украине проливается кровь невинных людей (цитата по ТАСС).

Науседа, пишет ТАСС, также отметил, что необходимо пересмотреть законодательные акты, чтобы можно было обсудить вопрос лишения Дробязко литовского гражданства. Его она получила в порядке исключения, чтобы пара могла представлять Литву на Олимпийских играх.

Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко были удостоены литовских государственных наград в 2000 году. Они выигрывали бронзу чемпионата мира в танцах на льду 2000 года и дважды становились бронзовыми призерами чемпионатов Европы (2000, 2006 годы), а также пять раз участвовали в Олимпийских играх.

Последние годы Ванагас и Дробязко, живущие в РФ, принимали участие в российских ледовых шоу, в том числе в программах Первого канала и шоу Татьяны Навки — супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. И Песков, и Навка после начала российского вторжения в Украину попали в санкционные списки.

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