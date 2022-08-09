Purina приостановила производство и продажу корма Friskies в России

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Производитель кормов для домашних животных Purina остановил производство и продажу корма Friskies в России из-за логистических трудностей. Об этом агентству ТАСС сообщили на горячей линии компании.

«Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog», — сказал собеседник агентства.

Когда эти корма снова начнут выпускать и продавать в России, точно неизвестно, заявил представитель Purina агентству РИА Новости.

По его словам, корма марок Purina One, Purina One Dog, Felix и Proplan продолжат продаваться в России.

Purina входит в швейцарский холдинг Nestle, который после начала войны в Украине остановил инвестиции в Россию, прекратил поставлять в страну кофе в капсулах Nespresso и минеральную воду S.Pellegrino, а также заявил о намерении вывести с российского рынка бренды KitKat и Nesquik.